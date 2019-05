Sanità, a Latina autorizzati nove incarichi per primari. D'Amato: "Rafforzata la trasparenza"

La Regione Lazio con un Decreto del Commissario ad acta Nicola Zingaretti ha autorizzato le Aziende e gli Enti del Sistema sanitario regionale ad indire, pubblicare ed espletare l’avviso pubblico per il conferimento di 106 incarichi di Direttore di struttura complessa (UOC). Per la prima volta in Italia la Regione Lazio ha avviato le procedure in collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza.

Nello specifico, a A Latina sono 9 gli incarichi per primario autorizzati: prevenzione attiva, chirurgia generale, salute mentale, direzione medica, igiene produzioni zootecniche, ortopedia, ginecologia e ostetricia, patologia clinica, medicina generale.

“Stiamo parlando dei concorsi per primari più numerosi degli ultimi 15 anni e per la prima volta utilizzeremo il Protocollo di collaborazione con la Guardia di Finanza sottoscritto nei mesi scorsi. L’intero iter amministrativo - spiega l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – mira al rafforzamento della trasparenza ed alle verifiche delle incompatibilità. Si tratta di una iniziativa davvero importante a tutela e garanzia del buon esito dell’intero procedimento e della imparzialità delle procedure concorsuali”.

Nello specifico la Guardia di Finanza, rispondendo positivamente ad una richiesta del Presidente Zingaretti, offrirà il proprio contributo ‘nel superiore e comune interesse della legalità nella Pubblica amministrazione’ per il controllo e la trasparenza nelle diverse fasi del procedimento a partire dal sorteggio dei membri delle Commissioni.

Le autorizzazioni saranno incluse nelle facoltà assunzionali 2019. La Regione Lazio e la struttura commissariale potranno inoltre disporre le necessarie attività di vigilanza, controllo e verifica previste dall’ordinamento nelle diverse fasi del procedimento. Saranno complessivamente17 le nuove Unità operative complesse che fanno riferimento alla chirurgia, 12 quelle per la salute mentale, 8 quelle per la medicina d’urgenza, 6 quelle per ortopedia e traumatologia, 5 per Direzione sanitaria, 4 per ginecologia, 3 per neurologia, 3 per urologia, 3 per anestesia, 3 per pediatria,2 per farmacia, 2 per diagnostica per immagini.