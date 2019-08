Punti di primo intervento: il Pd accanto ai sindaci pontini

Il Pd della provincia di Latina e le proprie rappresentanze regionali sono al fianco dei sindaci per difendere le comunità sul tema dei servizi sanitari a partire dai Punti di Primo Intervento. "I punti di primo intervento - dichiara il segretario provinciale del partito Claudio Moscardelli - rappresentano un tassello di un'offerta di servizi più ampia da realizzare attraverso le Case di Cura. Il lavoro duro ma costante della Regione Lazio per uscire dal commissariamento della sanità sta dando i suoi frutti e le Asl del Lazio compresa quella di Latina stanno stabilizzando tutti i precari, hanno ripreso ad assumere personale e stanno operando investimenti per diagnostica e a livello strutturale" .

"Un pilastro fondamentale della nuova fase - continua il segretario del Pd - è costituito dall'investimento in servizi del territorio per rendere più ampia ed appropriata l'offerta dei servizi sanitari. La Casa della Salute è il centro del "territorio" e deve essere un'infrastruttura che copra adeguatamente non solo le aree con presidi ospedalieri tagliati o riconvertiti ma anche ciascun bacino dei vari distretti . Occorre rafforzare l'attuale livello di prestazioni affinché ci sia la presa in carico dei pazienti e un'azione costante con servizi specialistici, diagnostica e attività di prevenzione in base alle esigenze e caratteristiche della popolazione. La Casa della Salute deve implementare risorse dei sevizi territoriali e medici di medicina generale e garantire un servizio tutti giorni della settimana ed h24 per assolvere al meglio anche la funzione di decongestionamento dei pronto soccorso. Il passo avanti rispetto ai punti di primo intervento si fa realizzando le case della salute. Altre soluzioni non sono percorribili. Inoltre occorre rafforzare il servizio di emergenza per garantire il trasporto in tempi rapidi al Pronto Soccorso in caso di necessità . I sindaci chiedono garanzie sugli investimenti e sulla loro tempestività, vista l'esperienza di lentezze e di ritardi che per i servizi sul territorio non è accettabile. È già previsto un tavolo di confronto tra sindaci ed assessore regionale alla sanità sul tema punti di primo intervento e sul potenziamento di offerta sanitaria. Con le rappresentanze regionali e con i sindaci apriremo un tavolo di confronto anche con la Asl di Latina perché assolva ai propri doveri di attuazione della politica sanitaria della Regione Lazio guidata dal Pd e dal centrosinistra. I servizi territoriali come gli interventi nell'ambito dei servizi ospedalieri non possono continuare ad avere tempi lunghi".