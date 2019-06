Sanità, D'Amato: "Raddoppiati i numeri della prevenzione per il tumore al seno"

E' praticamente raddoppiato, negli ultimi cinque anni, il numero di adesioni nel Lazio agli screening oncologici. Risultati importanti che testimoniano il grande lavoro svolto e l'importanza della prevenzione. A commentare i risultati è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "La Regione Lazio è stata tra le prime ad adottare le linee guida sulle Breast Unit prodotte dal Ministero della Salute - ha spiegato l'assessore - Nel 2018 il 75% dell’attività chirurgica riguardante il tumore alla mammella è stato effettuato in uno dei 16 centri della Breast Unit. Nell’ultimo anno le donne che hanno risposto positivamente alla lettera inviata dalle rispettive Asl per effettuare gli screening per il tumore alla mammella sono aumentate di 3.128 unità”.

Sono in totale 16 i centri senologici che compongono la Breast Unit della Regione Lazio, tra cui quello attivo all'ospedale Goretti di Latina. A breve inoltre verrà realizzata inoltre una App interamente dedicata alla Breast Unit con tutte le informazioni e la geolocalizzazione dei 16 centri senologici attivi sul territorio. “Il trattamento del tumore della mammella nella Breast Unit da parte di strutture multidisciplinari specializzate e con un alto volume di attività – conclude D’amato - garantisce il miglior esito in termini di sopravvivenza e qualità della vita per il paziente”