Condanna definitiva per rapina e spaccio di droga: un arresto

Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri a Santi Cosma e Damiano in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Cassino. A carico dell'uomo è stata infatti emessa una sentenza definitiva di condanna per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti risalenti al 2016 e per il reato di rapina commesso nel 2012 a Spigno Saturnia.

L'uomo dovrà dunque espiare una pena complessiva di due anni e tre mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa pari a 4.500 euro. Dopo le formaità di rito è stato condotto dai militari nella casa circondariale di Cassino.