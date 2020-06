Picchia la compagna e il figlio minorenne: arrestato un uomo di 42 anni

Un arresto è scattato a Santi Cosma e Damiano a carico di un uomo di 41 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. In seguito a una chiamata arrivata al 112 i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo, un cittadino di origini rumene che, per una discussione nata per futivili motivi, stava aggredendo la convivente di 33 anni e anche il figlio minorenne.

L'uomo è stato quindi arrestato e dopo le formalità di rito trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Scauri, in attesa di essere condotto nella casa circondariale di Cassino.