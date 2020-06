Pesca di frodo sulla scogliera di Scauri, sequestrati 120 chili di cozze

Operazione degli uomini della Capitaneria di Porto di Gaeta che questa mattina hanno individuato e sanzionato un pescatore sportivo per pesca di frodo.

I militari della Guardia Costiera erano impegnati nella attività di monitoraggio e controllo del litorale congiuntamente ai carabinieri della Stazione di Scauri Minturno, quando poco dopo le 8 nei pressi della scogliera cittadina hanno sorpreso una persona intenta a raccogliere mitili. La raccolta però aveva decisamente ecceduto i limiti consentiti dalle norme in materia di pesca sportiva: a fronte dei 6 chilogrammi massimi permessi il pescatore aveva raccolto ben 120 chili di cozze. Dopo essere stato fermato e condotto in caserma i carabinieri e i militari della Guardia Costiera di Formia hanno contestato a T.M. originario della provincia di Caserta, la violazione delle norme in materia di pesca sportiva e gli hanno fatto una multa di 16mila euro oltre a sequestrare tutto il pescato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un secondo intervento degli uomini della Guardia Costiera è stato compiuto nei pressi della scogliera antistante il porto di Formia, nei confronti di un pescatore colto a svolgere attività di pesca subacquea senza l’utilizzo del previsto pallone galleggiante di segnalazione, con grave rischio per la sicurezza in mare. Anche in questo è stata elevata una sanzione amministrativa di mille euro oltre al sequestro dell’attrezzatura da pesca e del prodotto pescato.