Scauri, trovato un etto di cocaina in un terreno demaniale

Un etto di cocaina già suddivisa in tre dosi all’interno di un barattolo di vetro è stata ritrovata dai carabinieri di Scauri in un terreno demaniale.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle attività di controllo del territorio messe in atto per contrastare i reati in materia di stupefacenti. Molto probabilmente la droga è stata abbandonata lì dagli spacciatori alla vista dei militari dell’Arma che erano arrivati sul posto. La cocaina è stata sottoposta a sequestro.