Scauri, delfino trovato morto sulla spiaggia: da chiarire le cause del decesso

Resta da chiarire la causa della morte del delfino spiaggiato ieri, sabato 7 settembre, presso il Lido Sirene a Scauri di Minturno. Come fanno sapere dal circolo del Sud Pontino di Legambiente, tra i primi ad intervenire ieri, verrà sottoposto ad un’autopsia presso l'Istituto Zooprofilattico di Roma che servirà a escludere l'ipotesi peggiore, vale a dire che il tursiope possa aver contratto una virosi simile al morbillo trasmesso dall’uomo.

Si tratta di una giovane tursiope femmina lunga 2 metri e 70 centimetri; il decesso sarebbe avvenuto qualche ora prima del ritrovamento. Scatto l’allarme ieri sulla spiaggia di Scauri sono intervenuti anche la Capitaneria di Porto di Gaeta, la Protezione Civile di Minturno e il Responsabile dell'Ufficio demanio del Comune di Minturno.

Questa mattina i volontari del circolo Legambiente hanno provveduto a prelevare presso un ingrosso di prodotti ittici a Formia il ghiaccio necessario alla conservazione del delfino. Momentaneamente è custodito presso una struttura del Comune di Minturno, grazie all'interessamento del Comando della Polizia Comunale, ed è in attesa di essere prelevato dall'Istituto Zooprofilattico di Roma per essere sottoposto ad accertamenti in grado di risalire alla causa certa della morte.

“E' ancora presto per esserne certi - si legge in una nota del circolo Legambiente - ma con molta probabilità la modesta ferita riscontrata sul cetaceo non è la causa del decesso e ne può aver contribuito. Si può pensare ad un ingestione di plastica, un trauma ma gli accertamenti sono mirati a vedere se siamo difronte ad una nuova epidemia di morbillo, la stessa malattia esantematica prima delle vaccinazioni diffusa tra gli umani e che ora, trattandosi il delfino di un mammifero, si è trasmessa dall'uomo attraverso corsi d'acqua e scarichi a mare. In questi giorni sono stati riscontrati numerosi casi tra la Toscana e il Lazio. Speriamo che ora l'epidemia non sia diffusa tra la comunità dei delfini del basso Lazio ed isole pontine. Potremmo trovarci difronte ad una altra tragedia provocata dall'uomo. Saperlo è necessario per vedere se è possibile rimediare”.