Scauri: rompono il vetro e rubano in un’auto. Bloccati dai carabinieri e arrestati

Rubano in un’auto ma vengono subito bloccati e arrestati dai carabinieri. Protagonisti di quanto accaduto ieri, sabato 20 luglio, a Scauri sono due ragazzi di 25 e 26 anni finiti agli arresti per furto.

I due, come ricostruito dai militari della locale Stazione, dopo aver rotto il vetro di uno dei finestrini della vettura nella frazione di Minturno sono riusciti a portare via dall’interno dell’abitacolo un’autoradio con navigatore del valore di circa 1300 euro.

Avvistati dai carabinieri i due ladri sono stati subito bloccati e portati in caserma per le formalità di rito. Trattenuti nelle camere di sicurezza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, saranno giudicati con il rito direttissimo previsto per domani mattina, 22 luglio, presso il Tribunale di Cassino.