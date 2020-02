Giustizia, oggi astensione dalle udienze dei penalisti del foro pontino

Giornata di astensione dalle udienze oggi, giovedì 27 febbraio, per gli avvocati pontini. La protesta, indetta dalla Camera Penale, ha l’obiettivo di accendere i riflettori sulla “insostenibile situazione del Tribunale di sorveglianza di Roma. Sono arrivate numerose segnalazioni – si legge in una nota - che evidenziano gravissime e croniche disfunzioni: tempi intollerabili di trattazione delle istanze di competenza monocratica, lunghe file per accedere agli uffici”, situazioni che rendono più difficile il lavoro dei legali.

I penalisti sottolineano inoltre come molti di questi disservizi non possono essere attribuiti alle carenze di organico del personale amministrativo ma potrebbero essere risolti con una semplice riorganizzazione e l’adozione di alcuni accorgimenti.

Oggi quindi i penalisti del foro di Latina si asterranno da tutte le attività e le udienze salvo i casi che riguardano imputati detenuti.