Sciopero per il clima, anche gli studenti di Latina partecipano alla manifestazione

Anche gli studenti di Latina scendono in piazza accanto al movimento Fridays for Future per il terzo Global Strike For Climate.

"Quella dell'ambiente è definita da molti la battaglia portante della nostra generazione ed è diventata ormai punto cardine nell'agenda politica di numerose associazioni - spiega la Rete degli studenti medi di Latina - Noi chiediamo che entri prepotentemente anche nell'agenda politica dei governi occidentali, e nell'immediato nelle nostre scuole, affinché vengano educate dal principio le prossime generazioni alla salvaguardia del pianeta. Urge un cambio di direzione drastico, un nuovo modo di concepire l'economia, il commercio e lo sfruttamento ambientale. Oggi, più che mai, è importante lottare guardando al domani!".

L'appuntamento anche nel capoluogo pontino è in Piazza del Popolo, per poi raggiungere il Parco Falcone e Borsellino dove sono previsti gli interventi degli studenti.

A sfilare in corteo insieme agli studenti delle scuole superiori, anche i ragazzi dell'istituto comprensivo Da Vinci - Rodari e Legambiente. Il Ministero dell'Istruzione ha chiesto agli studenti di appoggiare l'impegno dei ragazzi e la gran parte dei dirigenti scolastici ha chiesto alle famiglie di giustificare l'assenza. Manifetsazioni sono in programma oggi anche in altri centri della provicnia come Aprilia e Terracina.