Sciopero per il clima: anche gli studenti di Latina rispondono presente. I ragazzi delle scuole sono scesi in piazza questa mattina, 27 settembre, per una manifestazione al fianco del movimento Fridays for Future per il terzo Global Strike For Climate.

Dopo il raduno in piazza del Popolo, gli studenti hanno sfilato in corteo in centro per arrivare nel parco Falcone Borsellino dove ci sono stati gli interventi dei ragazzi.