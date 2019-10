Sciopero del 25 ottobre, treni e corse dei bus Cotral a rischio. Orari ed informazioni

Venerdì nero anche per i pendolari pontini a causa dello sciopero generale proclamato per oggi, 25 ottobre. I maggiori disagi si preannunciano sul fronte trasporti, con a rischio anche le corse dei bus Cotral e dei treni.

Sciopero del 25 ottobre

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Cub (Confederazione Unitaria di Base), Sgb (Sindacato Generale di Base), Si-Cobas (Sindacato Intercategoriale COBAS) e Usi-Cit (Unione Sindacale Italiana), per chiedere l'aumento sia dei salari che delle pensioni, oltre alla cancellazione del Jobs Act e della legge Fornero. Il blocco dei trasporti coinvolge tutto il Paese e riguarda, oltre ai mezzi di trasporto pubblico locale, anche treni, navi, aerei e autostrade

Sciopero dei treni

Lo sciopero generale del 25 ottobre colpirà anche i treni che saranno a rischio per 24 ore. I convogli potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni dalle 21.00 del 24 alle 21.00 del 25 ottobre e i treni a lunga percorrenza di Trenitalia potranno subire variazioni. Sul sito di Rfi si legge come anche Italo abbia predisposto tutte le misure in linea con la normativa vigente atte a tutelare l’interesse dei viaggiatori. Per i treni regionali e suburbani saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

A rischio le corse dei bus Cotral

Si potrebbero verificare disagi anche nel trasporti su gomma. Questa la nota della società: “Le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl - Fna, Faisa Cisal, Sgb, Cub, Cobas e Usi - Ait hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20”. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral. (LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO).