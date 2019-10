Sciopero dei trasporti sabato 12 ottobre: a rischio le corse dei bus Cotral

Disagi in vista anche per i pendolari pontini il 12 ottobre. Cotral ha reso noto che per sabato l’organizzazione sindacale Slm Fast Confsal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative da mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio Saranno comunque garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Mentre l’organizzazione sindacale Cambia-menti M410 ha proclamato nella stessa giornata uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 12:30 alle 16.30.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Queste le motivazioni poste a base della vertenza della Slm Fast Confsal: contestazione dell’Ordine di Servizio n. 30 del 07.06.2019 che prevede l’estensione della verifica dei titoli di viaggio su tutte le corse Cotral, mancato confronto di tematiche quali: percentuale del 40% dei nastri e riserve di bacino, eliminazione degli ENC, percorrenze e organizzazione del lavoro dei verificatori.

A base della vertenza di Cambiamenti M410 ci sono invece: aumento di indennità turno a nastro, rispetto art.36 CCNL 25/11/2015, equiparazione valore orario dei turni a nastro negli impianti con servizio domenicale, rispetto art. 27 art.1 secondo comma CCNL 25/11/2015 nonché della legge 66/2003.