Marilena scomparsa da giorni da Doganella, il caso anche su “Chi l’ha visto?”

Anche la famosa trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” si è occupata della scomparsa di Marilena Cicchiello, la donna di 42 anni di cui non si hanno più notizie da oltre una settimana ormai. La 42enne di Doganella di Ninfa si è allontanata mercoledì 9 ottobre; apprensione tra amici e parenti che hanno lanciato un appello sui social a chiunque possa aiutarli, fornendo anche un particolare, a ritrovarla.

Al momento della scomparsa la donna indossava una maglietta blu, camicia bianca, jeans blu, stivaletti beige e una borsetta blu. L’ultima volta è stata vista la mattina del 9 ottobre intorno alle 11 alla stazione di Latina Scalo dove, come riporta anche la scheda di “Chi l’ha Visto?”, è stata accompagnata dalla madre. Doveva prendere un pullman per il capoluogo pontino dove, aveva detto, avrebbe dovuto sbrigare alcune commissioni.

Da quel momento non si hanno più notizie di lei. Il cellulare risulta spento; la 42enne ha con sé documenti. “Marilena sta attraversando un momento di difficoltà e potrebbe avere bisogno di aiuto. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia quotidiana”.

L’appello dunque è a chi possa averla vista o fornire qualche elemento utile al suo ritrovamento.