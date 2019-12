Scuole plastic free a Latina: con il nuovo anno borracce in alluminio per gli studenti

Con il nuovo anno tutti i bambini e i ragazzi iscritti alle mense scolastiche di Latina, da quest’anno gestite da Dussmann Service, riceveranno una borraccia in alluminio con logo del Comune e dell’azienda.

La novità, che sarà introdotta al ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie, rientra in un progetto più ampio che Dussmann Service sta portando avanti in sintonia con il Comune di Latina, con lo scopo ridurre i rifiuti e incentivare la cultura del riciclo e del riuso. “Il programma generale - spiegano dall’azienda - è stato presentato durante i lavori della Consulta Comunale Politiche Scolastiche del 29 novembre, alla presenza dell'assessore Gianmarco Proietti, del dirigente Umberto Cappiello, del r.u.p. Carla Cerroni e dei referenti dell'azienda, e negli incontri, tenuti nel ristrutturato centro cottura di via Po, con i membri delle commissioni mensa nei pomeriggi del 22 ottobre e 17 dicembre”.

Tra le novità portate avanti da Dussmann Service anche il “potenziamento dei dispositivi per microfiltrare l’acqua direttamente nei refettori dove mangiano i bambini, già in funzione da diverse settimane in molte scuole e presto disponibile anche negli altri istituti scolastici di Latina". Tra le altre iniziative per ui l’azienda si è da subito impegnata, quella l’utilizzo di stoviglie in policarbonato e di lavastoviglie al fine di ridurre l'utilizzo della plastica.