La Sep chiede un aumento dei rifiuti da trattare: la denuncia del Comitato Mazzocchio

Il Comitato Mazzocchio torna a denunciare operazioni poco chiare intorno all'impianto Sep di Pontinia. Intanto, sul sito della Regione Lazio sono stati pubblicati gli atti con cui la proprietà dell'impianto ha chiesto la modifica non sostanziale della propria autorizzazione per aumentare le quantità annue conferibili e trattabili già autorizzate, da 49mila tonnellate a 60mila.

“Capiamo – scrivono dal comitato Mazzocchio – che le difficoltà di Saf a Frosinone facciano gola agli imprenditori dei rifiuti della provincia. Mani tese sono arrivate da Aprilia e ora scopriamo anche da Pontinia. Noi, da cittadini, auspichiamo invece che i rifiuti prodotti da una determinata provincia vengano lavorati e smaltiti nel territorio che li produce ma soprattutto, nel rispetto della libertà imprenditoriale, pretendiamo che nessuno ci prenda in giro”.

La richiesta avanzata dalla Sep e pubblicata sul sito istituzionale della Regione è datata marzo 2018. “Perché mai allora - si chiede il comitato - nella commissione ambiente della Regione tanto voluta da maggioranza ed opposizione agli inizi di settembre per discutere del caso Sep non se ne è parlato? Soprattutto come mai non c’è ancora una bocciatura ufficiale per la richiesta di un’azienda che risulta ancora sotto processo a causa dei miasmi prodotti? La Regione da una parte ci invita a riunioni poco utili e dall’altra però continua a non informarci delle novità riguardanti la Sep, che insiste sul territorio per il quale ci battiamo".

“Oggi - concludono - appaiono questi nuovi documenti di cui nessuno parla e che abbiamo dovuto cercare nelle pieghe di un sito istituzionale. Un’altra beffa proprio non ce l’aspettavamo da quelle istituzioni che dicono di stare al nostro fianco. Auspichiamo che la magistratura, fin quando non venga fatta chiarezza, eviti il concretizzarsi di quanto richiesto da Sep. Ribadiamo che noi non siamo contrari a nessuna attività si svolga sul nostro territorio, ben che meno quella di trattamento di rifiuti che appare necessaria in ogni provincia. Però questa deve essere svolta a regola d’arte e nel rispetto di quelle persone che vivono nei pressi di questi impianti cosa che a Pontinia non è mai stata fatta con l’intera frazione che da decenni si trova impestata di miasmi e con imprenditori e cittadini che loro malgrado sono dovuto diventare esperti della materia togliendo tempo a hobby e famiglie per combattere una battaglia sacrosanta”.