Stand con borse firmate false: tutto sequestrato. Denunciato un ambulante

Venti borse che riportavano note griffe di case di moda quali Gucci, Prada, Chanel e Pyrex, poi risultate false, sono state sequestrate a Gaeta dai carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio. Un venditore ambulante, proveniente dalla provincia di Napoli, è stato sorpreso e denunciato dai militari per commercio di prodotti industriali con marchi contraffatti. In particolare, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo, l'uomo aveva allestito il proprio stand su via Lungomare Caboto, con diversi capi d'abbigliamento e accessori, tra cui appunto le borse griffate. I militari, insospettiti, hanno proceduto a un approfondito controllo riscontrando che effettivamente si trattava di marchi falsi.

Nel corso della stessa attività di controllo, i carabinieri hanno inoltre denunciato un 20enne di Gaeta per danneggiamento aggravato. Intorno alle 2 il giovane, in stato di alterazione alcolica, con un pugno ha rotto il lunotto posteriore di un'auto che era posteggiata in via Faustina. Sul posto, in seguito a una richiesta di intervento arrivata alla centrale operativa, è intervenuta una pattuglia che è riuscita tempestivamente a bloccare l'autore del danneggiamento, che presentava anche alcune ferite alla mano destra conseguenti al violento colpo sferrato contro il cristallo dell'auto.

Infine, sono stati segnalati alla Prefettura un 23enne di Gaeta, altri due giovani di Formia e tre 20enni di Napoli sorpresi in possesso di sostanze stupefacente detenute per uso personale. I militari hanno sequestrato due sigarette artigianali confezionate con tabacco misto ad hashish, due pezzi di hashish da 2,40 grammi e una bustina contenente 2 grammi di marijuana.

Il bilancio complessivo è di 29 veicoli controllati, 40 persone identificate, 5 perquisizioni personali effettuate, 10 sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada.