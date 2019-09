Sermoneta, lavori di manutenzione e servizi: il punto del Comune per il ritorno a scuola

Si torna a scuola anche a Sermoneta lunedì 16 settembre quando la campanella suonerà per tutti i plessi del centro lepino, dall'infanzia alla primaria, fino alla secondaria di primo grado.

Gli interventi

A pochi giorni dal ritorno sui banchi il Comune fa il punto sugli interventi. L’Amministrazione è impegnata in questi giorni a ultimare, infatti, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dentro e fuori ai plessi: tinteggiatura delle aule delle scuole di Sermoneta scalo e del centro storico, la modifica di alcune aule sempre a Sermoneta scalo, l’adeguamento dei servizi igienici al plesso dell’infanzia e primaria del centro storico, la disinfestazione e derattizzazione in tutti i plessi, la sistemazione degli infissi la revisione degli impianti, nonché la pulizia delle aree esterne ancora in corso, oltre al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale; a giorni arriveranno anche gli arredi acquistati per le classi di nuova istituzione.

La sicurezza

Grazie al rinnovo della convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri sarà garantito il presidio davanti a ogni plesso per garantire sicurezza agli alunni e ai genitori all'ingresso e all'uscita da scuola.

Il trasporto scolastico, la mensa e i libri

Dal primo giorno di scuola è assicurato agli alunni il trasporto scolastico su tutto il territorio di Sermoneta, gestito dalla ditta Gioiabus, per tutti gli studenti dall’infanzia alla media. Per informazioni circa i percorsi e il pagamento ci può rivolgere direttamente alla ditta al 348/6280041. Il servizio mensa, fa sapere poi il Comune,sarà attivato a breve: la data di avvio sarà comunicata la prossima settimana. Poi la novità di quest'anno: i genitori degli studenti della scuola primaria potranno ritirare i libri di testo direttamente a scuola; un modo per andare incontro alle famiglie, eliminando le cedole. Il ritiro potrà essere effettuato lunedì 16 dalle 8.45 alle 9.00 e mercoledì 18 dalle 15.30 alle 19.30. Garantito dal primo giorno anche l’assistenza specialistica per gli studenti dalla primaria alla scuola media.

Gli auguri del sindaco Giovannoli e dell’assessore Pecorilli

“Buon lavoro al dirigente scolastico Giovanna Tufarelli, agli insegnanti e ai collaboratori scolastici – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore alla pubblica istruzione Sonia Pecorilli –. A tutti studenti rivolgiamo un grande in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico, esortandoli a essere affamati di sapere e di curiosità. Partecipate entusiasmo alla vita scolastica, perché è a scuola che apprenderete le nozioni che vi serviranno per il futuro. Alle famiglie rinnoviamo la disponibilità al confronto e al dialogo costante e proficuo: l'amministrazione non farà mai mancare la sua presenza”.