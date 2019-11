Sermoneta celebra con gli studenti la Giornata dell’Unità nazionale

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Sermoneta ha predisposto il programma per la commemorazione dei defunti e la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale, la festa delle Forze Armate e la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Fino al 2 novembre, il cimitero comunale di Sermoneta osserverà orario continuato dalle 9 alle 17.

Oggi, 1 novembre, è in programma la processione commemorativa e il sacro rito della via crucis dalle 14.30 lungo via San Francesco e fino al cimitero comunale. All'arrivo, la benedizione delle tombe e la deposizione della corona d’alloro.

Sabato 2 novembre, messa in suffragio dei defunti alle 8.30 alla Chiesa di San Giuseppe e alle 17 alla Cattedrale di S. Maria Assunta.

Lunedì 4 novembre alle 10.30 alla Loggia dei Mercanti è invece in programma una cerimonia pubblica per celebrare la giornata nazionale dell'Unità d'Italia, la festa delle Forze Armate e la commemorazione dei caduti nei conflitti bellici. Il Comune di Sermoneta e ha voluto coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città per un momento di riflessione sui valori della pace e della solidarietà; a seguire è prevista la deposizione e benedizione della corona di alloro, la resa degli onori ai caduti al monumento di corso Garibaldi.

“In occasione della festa dell’Unità d’Italia – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – abbiamo voluto coinvolgere gli studenti in questa particolare celebrazione, per dare ancora più senso a una ricorrenza importantissima per l’Italia e per rendere onore a quanti hanno dato la loro vita per la nostra patria”.