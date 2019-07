Cade con il deltaplano in una zona impervia, soccorso dai vigili del fuoco a Sermoneta

Delicato intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 luglio, a Sermoneta per soccorrere un uomo caduto con il deltaplano in una zona impervia e difficile da raggiungere.

In seguito alla richiesta di aiuto giunta dal deltaplanista, subito sono intervenuti gli uomini del 115. L’uomo di 59 anni era infatti precipitato in una zona impervia in piena boscaglia. Necessario, quindi, anche l’intervento dell’elicottero Drago 57 partito dal reparto di volo dei vigili del fuoco di Ciampino.

Così è stato possibile localizzare il deltaplanista, in buono stato di salute, poi recuperato. A scopo precauzionale dopo i primi soccorsi è stato portato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.