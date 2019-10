Emergenza terremoto, Sermoneta per due giorni simulerà il soccorso per un evento sismico

Il Comune di Sermoneta sarà pronto, in caso di terremoto, a fornire soccorso immediato e risposte alla popolazione attivando la macchina degli aiuti. C'è però bisogno di esercitazione per raggiungere un elevato grado di preparazione ed è per questo che per due giorni, oggi e domani 10 ottobre, il centro storico del paese sarà interessato da una prova di soccorso per evento sismico che interesserà tutti gli edifici pubbici: scuola, chiese, musei di proprietà comunale e altri immobili pubblici sensibili.

L’esercitazione è promossa dall’associazione ingegneri volontari per l’emergenza (Aivem) dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e provincia, con il supporto del centro operativo comunale – formato dal sindaco e dai responsabili della polizia locale e dell’ufficio tecnico – e della protezione civile di Sermoneta. L’esercitazione testerà dunque l’efficacia del piano di protezione civile comunale. “Essere pronti a ogni tipo di emergenza legata ai terremoti è fondamentale per affrontare al meglio le situazioni critiche. Quanto accaduto ad Amatrice e nell'Italia centrale nel 2016 deve essere da monito per ogni amministrazione comunale, perché i fenomeni naturali sono purtroppo imprevedibili. L’esercitazione di protezione civile – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore alla protezione civile Alberto Battisti – rappresenta il massimo momento in cui mettere alla prova il sistema organizzato di risposta alle emergenze, sotto il profilo delle competenze, di relazione tra componenti operative e della adeguatezza logistica. La popolazione del centro storico vedrà un po’ di movimento in questi due giorni: vogliamo rassicurare sul fatto che si tratterà di una semplice esercitazione per la sicurezza di tutti. Con l'occasione ringraziamo quanti si sono messi a disposizione per collaborare: gli uffici comunali, i volontari della protezione civile, l'Aivem e tutti i soggetti coinvolti".