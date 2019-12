Sermoneta, arriva la fibra per navigare più velocemente in internet

Sermoneta è ora coperta dalla fibra per navigare in internet. Una vera e propria rivoluzione digitale che è diventata realtà, dopo anni di cantieri fermi. Il servizio al momento copre gran parte del territorio in pianura, ma a partire da gennaio arriverà anche al centro storico. "Ora il nostro impegno - dichiara il sindaco Giuseppina Giovannoli - sarà quello di estendere la fibra su tutto il resto della pianura, compreso Tufette. Famiglie, studenti, attività commerciali: tutti coloro che usano la rete internet ora avranno una marcia in più e potranno navigare con una velocità decisamente maggiore".

Si tratta di un misto Fibra-Rame (Fttc, Fiber To The Cabinet), che consente di navigare fino a 200 Mbit/s in accesso. Attualmente il servizio Adsl si ferma ai 30 Mbit/s massimo.

"A giugno, appena insediati - prosegue il sindaco - avevamo immediatamente preso i contatti con la società che tre anni fa aveva iniziato i lavori di cablatura del territorio, lavori fermi da due anni. Questa estate sono ripresi i cantieri e ora la fibra è realtà".