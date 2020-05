Intimidazione al sindaco di Sermoneta Giovannoli: i messaggi di solidarietà della politica

Arrivano i messaggi di solidarietà al sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, per l'intimidazione di cui è stata vittima. La sua auto e quella di un suo familiare sono state infatti incendiate nella notte. Un episodio inquietante su cui sono in corso le indagini dei carabinieri.Le informazioni finora raccolte fanno pensare a una pista dolosa.

Il presidente della Provincia Carlo Medici

Un primo messaggio arriva dal presidente della Provincia Carlo Medici: "Si tratta di un gesto grave ai danni di una straordinaria donna delle Istituzioni della quale conosciamo il grande impegno, svolto con serietà e competenza. Spero che sia fatta, nel più breve tempo possibile dalle forze dell'ordine, piena luce su un episodio grave in sé e ancor più perché consumato ai danni di un amministratore locale quotidianamente impegnato nella difficile cura degli interessi di una intera comunità''.

Il sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro

“Desidero esprimere i miei sentimenti di solidarietà e vicinanza al sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e alla sua famiglia per il vile atto di cui sono stati vittime - dichiara anche il sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro - Conosco e apprezzo la grande passione e determinazione con cui Pina affronta quotidianamente il difficile e al contempo lusinghiero compito di guidare la sua comunità e sono certa che questo episodio, su cui auspico sia fatta al più presto chiarezza, non andrà minimamente a scalfire la sua abnegazione e il suo impegno al servizio delle istituzioni”.

Il gruppo consiliare di Lbc

"Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto alla sindaca di Sermoneta e alla sua famiglia - scrive in una nota il gruppo consiliare di Lbc - A loro vanno tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. A prescindere da quali siano le ragioni del gesto che li ha colpiti la notte scorsa, comunque ingiustificabile e che condanniamo fermamente, conosciamo le responsabilità ed anche i rischi nei quali possono incorrere amministratori cittadini nella loro azione di governo del territorio: fin troppo spesso si è esposti nel compiere il proprio dovere e nel mettersi al servizio della comunità. Il grave episodio ferisce ancor di più oggi, giornata che dovrebbe essere completamente dedicata alla memoria di due personaggi storici, entrambi vittime di attentati e che con la loro vita hanno dato l'esempio all'Italia e al mondo: Aldo Moro e Peppino Impastato, ai cui monumenti oggi il sindaco Damiano Coletta ha portato il proprio omaggio a nome della cittadinanza.

Il consigliere regionale Simeone

"Intendo esprimere la mia piena solidarietà e totale vicinanza al sindaco di Sermoneta e alla sua famiglia per il gesto vile e intimidatorio di cui sono stati vittime . commenta anche il consigliere regionale di FI Giuseppe Simeone - Spiace soprattutto perchè ad essere colpita è una persona stimata per correttezza, laboriosità e impegno a favore del suo Comune. Siamo davanti ad un atto ignobile e da condannare doppiamente dal momento che è avvenuto peraltro in una situazione particolare per il nostro Paese e che vede le amministrazioni locali fortemente impegnate nel fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19. A Giuseppina Giovannoli mi lega la mia personale stima essendosi da sempre spesa con onestà, trasparenza e correttezza per la sua comunità e desidero quindi inviarle un forte incoraggiamento ad andare avanti. Mi auguro si tratti di un’azione isolata, e che i responsabili siano al più presto individuati e assicurati alla giustizia. A Giuseppina e alla sua famiglia va il mio affetto e la mia totale vicinanza in questo difficile momento".