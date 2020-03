Incidente sul lavoro: muore schiacciato nella cartiera, vittima un operaio di 53 anni

E’ morto schiacciato tra due bobine all’interno della cartiere dove lavorava. L’ennesima vittima sul lavoro è Renato Mercuri, 53 anni, residente a Bassiano, deceduto questa mattina nell’azienda Ideal Cart di Sermoneta. A dare l’allarme chiamando il 118 sono stati i colleghi ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto per l’operaio ormai non c’era più nulla dare: il peso delle balle di carta hanno provocato traumi fatali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del Dipartimento di prevenzione della Asl che dovranno chiarire le circostanze dell’incidente. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta. Mercuri lascia la moglie e due figli.

Alla famiglia arriva il cordoglio di Paolo Capone e Ivan Vento, Segretario Generale dell’UGL Segretario UGL Chimici di Latina. “ È una ennesima tragedia inaccettabile, per cui servono misure più drastiche per implementare una maggiore cultura della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro- scrivono i sindacalisti - soprattutto dove il rischio di infortuni è più alto. In un momento come quello che l'Italia sta attraversando a causa dell'emergenza Covid-19, non si può continuare a morire nei luoghi di lavoro, urge più formazione per i dipendenti e maggiori controlli".