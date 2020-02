Protezione Civile Sermoneta: nuove divise, nuovo direttivo e un grande impegno per il territorio

Sono state rinnovate nei giorni scorsi le cariche elettive del direttivo della Protezione civile di Sermoneta. Confermato presidente Antonio Falconi, vice presidente Simone Fasan, tesoriere Amalia Coccato, segretario Simona Mercuri, controllo mezzi e attrezzature Alessio Cacciotti, organo di controllo Fabio Cacciotti, Federica Centra, Gianluca Diana. Questa mattina, 3 febbraio, i volontari hanno presentato il nuovo direttivo all'amministrazione comunale presso l’aula consiliare e con l’occasione sono state presentate anche le nuove divise dell’associazione, finanziate per metà dalla Regione e per la restante parte dal Comune.

La Protezione civile di Sermoneta è pronta ad affrontare le emergenze, grazie alla formazione costante a cui i volontari si sottopongono e che li rende in grado di intervenire anche al di fuori del proprio territorio in caso di calamità, come è successo per il terremoto del 2016 nel Centro Italia. “Grazie per la vostra efficacia – ha detto il sindaco Giuseppina Giovannoli ai volontari – perché siete un punto di riferimento per la cittadinanza e per l’amministrazione. Inizieremo un percorso di fondamentale confronto basato sulle attività di prevenzione da intraprendere: il nostro è un territorio fragile, difficile da controllare ed esposto a diverse criticità che meritano di essere per quanto possibile prevenute. Il vostro – ha aggiunto – è un apporto importante e apprezzato: sentitevi sostenuti sempre dall’amministrazione comunale”. Attestati di stima sono stati espressi anche dall’assessore delegato alla protezione civile Alberto Battisti e dal presidente del consiglio Antonio Di Lenola, oltre che dalla polizia locale e dall’ufficio tecnico del Comune.

Prossimi obiettivi: aumentare il numero di iscritti, avviare incontri nelle scuole per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e per conoscere più da vicino il ruolo della protezione civile.