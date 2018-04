Sermoneta su Rai Tre: finalista della trasmissione il Borgo dei Borghi

A Pasqua Raitre propone in prime time la serata speciale “Il Borgo dei Borghi” 2018. Dopo il successo delle passate edizioni arriva anche quest’anno il momento del verdetto finale nella tradizionale sfida tra venti borghi italiani, uno per ciascuna regione. Il borgo vincitore sarà annunciato da Camila Raznovich, conduttrice del programma, al termine di un viaggio attraverso i tesori nascosti del Paese in compagnia dei tre componenti della giuria di qualità: la chef stellata Cristina Bowermann, lo storico dell’arte Philippe Daverio e il geologo Mario Tozzi.

Tra i borghi in gara quest'anno a rappresentare il Lazio ci sarà Sermoneta, città d'arte carica di storia e grande meta turistica. Il comune lepino è stato già presentato nel corso delle puntate del Kilimangiaro, con il suo castello e le sue suggestive chiese. E oggi compare tra i borghi finalisti, insieme a Pescocostanzo per l'Abruzzo, Tursi per la Basilicata, Altomonte per la Calabria, Furore per la Campania, Bobbio per l'Emilia Romagna, Sesto al Réghena per il Friuli Venezia Giulia, Noli per la Liguria, Monte Isola per la Lombardia, Gradara per le Marche, Bagnoli del Trigno per il Molise, Barolo per il Piemonte, Rodi Garganico per la Puglia, Stintino per la Sardegna; Castroreale per la Sicilia, Chiusdino per la Toscana, Vigo di Fassa per il Trentino Alto Adige, Bevagna per l'Umbria, Arnad per la Valle d'Aosta e San Giorgio di Volpicella per il Veneto.

La classifica finale scaturisce dal voto dei tre giurati sommato a quello espresso sul web da decine di migliaia di appassionati.

I borghi che hanno vinto le precedenti edizioni sono: Gangi, Sicilia (2014); Montalbano Elicona, Sicilia (2015); Sambuca, Sicilia (2016); Venzone, Friuli-Venezia Giulia (2017).