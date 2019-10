"Settimana nazionale di protezione civile": vertice in Prefettura

Incontro in Prefettura con il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, i sindaci del territorio e le varie componenti del servizio. Un vertice che si è tenuto ieri, 16 ottobre, in occasione della "Settimana nazionale di protezione civile". Si tratta di un evento che si inserisce nell'ambito delle iniziative di informazione e comunicazione finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività della protezione civile e sulla riduzione dei rischi.

Nel corso della riunione è stata dunque effettuata un'analisi delle esperienze emergenziali vissute negli ultimi anni in provincia di Latina. Il prefetto ha sottolineato l'importanza dell'attività di pianificazione comunale di protezione civile, che rappresenta uno strumento fondamentale per un'efficace gestione delle situazioni di emergenza. Ma la sensibilità crescente verso le condizioni di pericolo impone un'apertura alla pianificazione partecipata, con il coinvolgimento dei cittadini, nell'ottica di una diffusione della cultura di protezione civile fondata sulla consapevolezza dei rischi e dei comportamenti più adeguati per fronteggiarli.

Il direttore dell'Agenzia regionale ha poi richiamato l'attenzione sul lavoro svolto da tutte le componenti del sistema nel corso dell'esercitazione che ha visto coinvolti i Comuni di Maenza e Priverno e della successiva esercitazione nei comuni costieri che ha simulato un maremoto.