Sezze, acquisti con la carta di credito rubata: 17enne denunciato. In casa aveva anche droga

Nei guai un 17enne di Sezze denunciato dai carabinieri per ricettazione ed utilizzo indebito di carte di credito.

Il provvedimento nei confronti del minorenne è scattato dopo una perquisizione domiciliare eseguita dai militari della locale Stazione su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Nel corso degli accertamenti in casa del giovanissimo è stata rinvenuta parte della merce acquistata indebitamente con una carta di credito oggetto di un furto denunciato lo scorso 3 luglio. Non solo, ma durante la perquisizione nell'armadio della camera da letto sono stati trovati anche 40,3 grammi di marijauna divisi in 20 dosi, insieme anche al materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente e la merce acquistata con la carta sono stati posti sotto sequestro.