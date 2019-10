Sezze, aggrediscono i carabinieri intervenuti per sedare una lite: arrestati

Una violenta lite per banali motivi ha finito per coinvolgere anche i carabinieri intervenuti per sedarla che sono stati aggrediti e feriti. E’ accaduto ieri sera a Sezze all’interno di un centro commerciale dove un uomo di nazionalità brasiliana di 37 anni, S.M. queste le sue iniziali, e R.M., una donna anche lei 37enne residente a Sezze stavano violentemente litigando con il titolare dell’attività commerciale per futili motivi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma ma alla loro vista i due si sono scagliati contro di loro prima insultandoli poi colpendoli e strattonandoli.

Alla fine i carabinieri sono riusciti a bloccarli: l’uomo è stato portato in camera di sicurezza e la donna messa agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Sono accusati di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Per i due militari si è reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari avendo riportato alcunu escoriazioni e lievi traumi.