Sezze, rubano grondaie di rame da un'abitazione: sorpresi in flagranza dai carabinieri

Due uomini sono arrestati in flagranza di reato per furto aggravato. E' accaduto a Sezze dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Borgo Grappa insieme al personale del Nor- sezione radiomobile dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa.

I due arrestati, entrambi cittadini rumeni, con arnesi da scasso sono stati sorpresi dai militari mentre erano intenti a portare via grondaie di rame da un'abitazione. Il materiale recuperato è stato subito restituito ai proprietari e gli arnesi dei due ladri sono stati invece sequestrati. I due uomini trasferiti nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari.