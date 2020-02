Condannata per spaccio di droga: arrestata a Sezze una giovane pusher

E' stata arrestata a Sezze una donna di 24 anni di origine nigeriana, condannata in via definitiva per spaccio di stupefacenti. I carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale ordinario di Roma nei confronti della giovane straniera.

I fatti per i quali la donna è stata arrestata e poi condannata risalgono al 28 gennaio scorso. Dopo le formalità di rito la 24enne è stata associata alla casa circondariale di Rebibbia a Roma.