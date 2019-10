Sezze, sorpreso dai carabinieri a spacciare marijuana: arrestato un 43enne

E' stato sorpreso a cedere un involucro contenente droga ad un altro soggetto. Il blitz dei carabinieri è scattato a Sezze nel tardo pomeriggio di ieri, 10 ottobre. In flagranza di reato è stato arrestato un 43enne, R.T.. I militari hano perquisito l'acquirente e lo hanno trovato in possesso di un sacchetto di cellophane con 30,6 grammi di marijuana ricevuti poco prima dal pusher.

La successiva perquisizione in casa del 43enne ha consentito di trovare e sequestrare altri 5,20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza di reato in regime di arresti domiciliari.