Sezze, giovane trovato la cocaina appena comprata: i carabinieri trovano e arrestano il pusher

Un arresto a Sezze per detenzione e spaccio di droga. Ai domiciliari è finito un 35enne del luogo che aveva venduto ad un giovane di 29 anni alcune dosi di cocaina. I carabinieri, nel corso di un controllo, hanno fermato e controllato il cliente e hanno scoperto lo stupefacente. Gli accertamenti hanno poi permesso di verificare che la droga era stata acquistata nell'abitazione del 35enne in cui l'acquirente si era recato poco prima.

Nella perquisizione dell'appartamenti i carabinieri hanno trovato 12 bustine contenenti 26 grammi di cocaina e altri 12 di sostanza da taglia, oltre al materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo mentre il giovane assuntore è stato segnalato amministrativamente per “etenzione di sostanza stupefacente per uso personale.