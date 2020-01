Servizio antidroga a Sezze e Pontinia: arrestato un 50enne con dosi di marijuana e cocaina

Arrestato con marijuana e denaro contante ritenuto provento dello spaccio. A Sezze è finito in manette un uomo di 50 anni, fermato dai carabinieri e trovato in possesso di un involucro di plastica contenente alcune dosi di marijuana, e della somma di 340 euro in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare e sequestrare altre 12 palline di cocaina, cinque bustine di marijuana del peso di quasi 17 grammi e un contenitore con 32 grammi di marijuana.

Insieme allo stupefacente i militari hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 50enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza.

L'arresto è scattato nell'ambito di un controllo del territorio che ha riguardato i territori di Sezze e Pontinia e che è stato effettuato dai carabinieri delle stazioni locale insieme al personale del Reggimento carabinieri Lazio. Le ispezioni dei militari hanno interessato le aree cittadine più frequentate dai giovani. Nello stesso contesto è stato stato segnalato alla Prefettura di Latina un ragazzo sorpreso nei pressi del nosocomio di Sezze con alcune dosi di marijuana. Durante il servizio di controllo del territorio sono state identificate complessivamente 41 persone e fermati 23 mezzi.