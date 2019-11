Sezze, evade dai domiciliari e viene sorpreso dai carabinieri: arrestato

Un uomo di 43 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Sezze per evasione. L'uomo era già agli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre, ma è stato notato dai carabinieri della stazione locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, rientrare nell'appartamento da cui si era allontanato senza giustificato motivo e senza autorizzazione.

Per il 43enne è scattato dunque un nuovo arresto in attesa del rito per direttissima.