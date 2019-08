Sezze, evade dai domiciliari: sorpreso dai carabinieri mentre torna a casa

E' stato sorpreso mentre rientrava nella propria abitazione dove era detenuto agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Sezze, in collaborazione con il personale della sezione operativa, hanno arrestato un cittadino rumeno di 25 anni.

L'arresto è scattato in flagranza di reato di evasione. L'uomo è stato infatti notato dai militari, durante un servizio di controllo del territorio, proprio mentre si apprestava a fare rientro in casa, da cui si era allontanato senza autorizzazione. Il 25enne è finito dunque in manette ed è stato condotto nelle camere di sicurezza della stazione di Sezze in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.