Sezze, presa a pugni dal compagno: arrivano i carabinieri e l'uomo finisce in carcere

Un arresto in flagranza di reato a Sezze per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, violenza privata e danneggiamento. In manette un 29enne del luogo, fermato dai carabinieri dopo una segnalazione arrivata al 112.

A chiedere aiuto era stata la compagna, una donna di 48 anni che era stata appena aggredita e picchiata. Quando i carabinieri hanno raggiunto il luogo indicato, la vittima ha raccontato di essere stata colpita con un pugno, specificando che non si trattava della prima volta. Il 29enne, trovato all'interno dell'auto della donna, è stato immediatamente arrestato.