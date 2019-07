Sezze: cane chiuso in un sacchetto della spazzatura e gettato tra i rifiuti, ma si attende l'adozione per Vita

Due cani abbandonati in mezzo ai rifiuti in una zona isolata in aperta campagna a Sezze. Uno era stato chiuso in un sacchetto della spazzatura e gettato via ed è stato ritrovato morto dai volontari dell'Associazione Amici del cane di Latina. Per lui nessuna speranza, come accaduto per la triste vicenda del cane Lucky, picchiato, chiuso in un sacchetto e poi gettato in un cassonetto a Latina ancora agonizzante. Il cane, in questo caso, non presenta segni di violenza ma non si esclude che possa essere stato avvelenato e poi gettato nel terreno all'incrocio con la Migliara 46.

Ma nello stesso luogo è stata ritrovata un'altra cagnolina viva che scondinzolava accanto a lui e che gli è rimasta accanto per giorni, anche lei abbandonata in questa discarica abusiva nelle campagne. Chi l'ha trovata ha voluto chiamarla Vita e ora per lei si cerca un padrone che possa prendersene cura. Si tratta di una cagnolina di taglia media, al momento affidata a una volontaria a Sezze, che si è avvicinata affettuosamente a chi l'ha trovata e le ha offerto le prime cure. Su Facebook è stato lanciato un appello per adottarla. Chiunque fosse interessato può contattare questo numero 3491383010.