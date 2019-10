Condannato per ricettazione: arresti domiciliari per un 42enne di Sezze

Dovrà scontare la pena residua a un anno e quattro mesi, oltre al pagamento di 400 euro di multa, per il reato di ricettazione in concorso. Un 42enne è stato arrestato a Sezze dai carabinieri della stazione locale in esecuzione di un'ordinanza di detenzione domiciliare emessa dalla Corte d'Appello di Roma.

I fatti di cui il 42enne è accusato e per i quali è stato condannato risalgono a gennaio del 2007, commessi nello stesso comune di Sezze.