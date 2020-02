Camionista di Sezze denunciato dai carabinieri a Pordenone: guidava in stato di ebbrezza

Guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Un camionista di 43 anni originario di Sezze è stato fermato a Pordenone dai carabinieri e denunciato in stato di libertà. Nei giorni scorsi l'uomo è stato controllato in un posto di blocco in via Mazzini di Sacile. Era alla guida di un autocarro Nissan ed è stato sottoposto ad accertamento con etilometro risultato positivo.

L'alcol test ha registrato infatti valori alcolemici rispettivamente pari a 1,21 e a 1,30 g/l. Al 43enne è stata ritirata immediatamente la patente di guida e il veicolo è stato affidato ad un'altra persona idonea alla guida.