Controlli del Nas negli alloggi per anziani: chiuse tre strutture a Sezze

Blitz dei militari del Nas nelle comunità alloggio per anziani. Quattro strutture sono state controllate nel comune di Sezze, tre delle quali sono state poi chiuse, una diffidata.

Al termine degli accertamenti, una delle comunità è risultata priva di autorizzazione all'attività; un'altra non aveva dispositivi d'allarme e sono emerse alcune irregolarità sulla registrazione delle presenze mentre il personale in servizio risultava insufficiente rispetto al numero degli ospiti presenti. Un terzo alloggio è stato chiuso per mancanza di titoli autorizzativi e carenze dei requisiti organizzativi rispetto agli anziani ospitati, mentre una quarte struttura è stata oggetto di una diffida per carenze organizzative e gestionali.

Il valore delle tre strutture socio assistenziali chiuse è di circa 1.500.000 euro. Le violazioni amministrative contestate ammontano complessivamente a 7mila euro.