Sezze, trovato con la droga al bar: 30enne denunciato

E' stato fermato in un bar sull'Appia, all'altezza del chilometro 70, nel territorio di Sezze e poi denunciato per detenzione e spaccio di droga. Un 30enne di Latina è stato controllato e perquisito dai carabinieri della stazione locale e trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina e della somma contante di 165 euro.

La perquisizione è stata poi estesa anche allo scooter utilizzato dall'uomo ed ha consentito di ritrovare e sequestrare altri 5,3 grammi della stessa sostanza. La droga è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri mentre per il 30enne è scattata una denuncia a piede libero.