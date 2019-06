Sezze, donna di 37 anni trovata morta in casa dal compagno

Una donna di 37 anni è stata trovata morta a Sezze domenica mattina. A ritrovarla il suo convinvente, originario di Bassiano, che ha provato inutilmente a svegliarla e ha poi allertato il 118. Quando i sanitari hanno raggiunto l'abitazione non c'era però più nulla da fare ed è stato possibile solo constatare il decesso.

Per stabilire le cause di questa morte improvvisa sarà necessario attendere l'autopsia. Secondo le prime informazioni sul corpo non ci sarebbero segni di violenza e il decesso potrebbe essere riconducibile a un malore.