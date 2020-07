Sezze: ai domiciliari si allontana da casa: 31enne arrestato di nuovo

Nonostante ai domiciliari esce di casa: un giovane di 31 anni a Sezze è stato arrestato nella flagranza del reato di evasione. A far scattare nuovamente le manette ai polsi del 31enne i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, al lavoro insieme ai colleghi della stazione di Pontinia. Il giovane, infatti, pur sottoposto al regime dei domiciliari, si era allontanato dal proprio domicilio senza giustificato motivo. Nuovamente arrestato per lui sono stati disposti ancora i domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.