Sezze, in arrivo 400mila euro per la messa in sicurezza del torrente Brivolco

Un finanziamento di 400mila euro al Comune di Sezze per interventi di mitigazione del rischio geomorfologico e idraulico del torrente Brivolco in località Casali. Ad assegnare le somme è il ministero dell'Interno in seguito a una precisa richiesta avanzata dall'amministrazione comunale nel secondo semestre del 2019. "Siamo particolarmente soddisfatti - si legge in una nota del Comune - perchè il tema della sicurezza del territorio è fortemente sentito,oggi più che mai, in considerazione degli evidenti cambiamenti climatici e degli eventi calamitosi che hanno riguardato Sezze e tutta la provincia".

La notizia è stata comunicata al primo cittadino dal segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli. "Il sindaco - spiega Moscardelli - mi aveva rappresentato la necessità di questo finanziamento per Sezze a fine settembre. Successivamente ho incontrato due volte il vice ministro dell’Interno Matteo Mauri per questioni attinenti la sicurezza della nostra provincia e per l’organico della Questura. In quelle occasioni ho avuto modo di interessare in viceministro sulla richiesta del Comune di Sezze. Oggi ho avuto la comunicazione che la richiesta di assegnazione di risorse del Comune è stata accolta al 100%. Ringrazio il Governo e il viceministro Mauri per la sensibilità dimostrata nei confronti della richiesta avanzata dal Comune per un importante intervento di messa in sicurezza. Il dissesto idrogeologico è una realtà che occorre affrontare con determinazione e do atto al sindaco Di Raimo e alla sua maggioranza di avere grande attenzione sul tema".