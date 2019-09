Sezze, le indagini sulla prostituzione minorile: ai domiciliari un operaio

Una storia inquietante quella emersa a Sezze nel corso delle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo: un uomo che compra sesso da una 14enne offrendole in cambio denaro e hashish. E una madre che, anziché denunciare l'accaduto, ha "venduto" la figlia ricattando l'uomo e continuando a chiedere denaro per non parlare. A finire agli arresti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domicilari, è un operaio di 50 anni del luogo, Gianluca P., accusato di prostituzione minorile e cessione di stupefacenti a minori.

Una vicenda maturata forse nel degrado e in una condizione familiare difficile, su cui i carabinieri mantengono il più stretto riserbo ma sulla quale si continua ad indagare. Non si escludono legami con un'altra storia venuta alla luce recentemente sempre a Sezze: il blitz del luglio scorso dei carabinieri nell'ufficio e nell'abitazione del custode del cimitero, frutto di un'altra indagine legata a un presunto giro di prostituzione minorile.

L'inchiesta che ha portato all'arresto del 50enne e all'iscrizione di una donna di 40 anni, madre della 14enne, sul registro degli indagati è stata condotta attraverso attività tecniche e audizione protette da parte del reparto analisi criminilogiche del Racis di Roma, che hanno portato a definire un primo quadro che ha portato all'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'operaio. Per la donna, accusata invece di estorsione aggravata, è stata emessa la misura cautelare di divieto di avvicinamento all'uomo.