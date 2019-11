Lutto a Sezze, il paese piange la campionessa di karate Linda Grassucci

E' morta a 40 anni Linda Grassucci, campionessa di Karate originaria di Sezze. Una malattia scoperta un anno fa l'ha portata via alle sue passioni e alla famiglia. Linda era figlia di Giamapolo Grassucci, storico maestro di karate che l'aveva indirizzata, insieme alla sorella, a questa disciplina sportiva a cui la ragazza si era presto appassionata. Linda aveva infatti gareggiato e vinto diversi titoli nazionali e gestiva la società Setia sport.

“Ti saluto Linda per la forza da campionessa che avevi, per il coraggio, hai vinto tanti incontri, tante sfide, hai dato tanto allo sport setino. Lasci un vuoto incolmabile per tutti e soprattutto ai tuoi cari. È il momento del dolore, solo dolore” scrive il presidente del Consiglio comunale di Sezze Enzo Eramo. In molti a Sezze la ricordano per il sorriso e la sua forza che non le era mancata nemmeno durante la malattia.

I funerali si terranno domani, domenica 24 novembre, nella chiesa di Santa Lucia a Sezze.