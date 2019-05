Sezze, abbandono dei rifiuti in strada: multe da 600 euro a sei trasgressori

Multe a raffica anche a Sezze a chi abbandona i rifiuti in strada. Sei i trasgressori individuati sul territorio, tutti residenti in città. La polizia locale, dando esecuzione alle direttive del sindaco, ha elevato sanzioni di 600 euro ciascuno a carico di 6 residenti che hanno abbandonato la spazzatura in vari punti del comune violando la normativa in vigore.

Si intensifica dunque anche a Sezze la lotta dell'amministrazione comunale. Tutti i trasgressori saranno multati e nei casi di reato penale saranno denunciati.