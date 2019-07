Sezze, coltivava piante di marijuana sul balcone di casa: scoperto e denunciato

Coltivava in casa piante di marijuana, ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri. A Sezze un 27enne del luogo è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari della stazione locale lo hanno scoperto nell'ambito di un controllo antidroga.

Durante una perquisizione domiciliare nel suo appartamento hanno trovato sei piante di marijuana di diversa grandezza, messe a dimora in vasi di plastica e posizionate sul balcone di casa. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.